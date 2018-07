Brüssel (AFP) Die NATO hat die Äußerungen des russischen Staatschefs Wladimir Putin über einen Abzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine nicht bestätigt. Bei dem Militärbündnis lägen "keine Hinweise" auf "Positionsänderungen der militärischen Kräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze" vor, teilte ein NATO-Vertreter am Mittwoch mit. Putin hatte kurz zuvor gesagt, Russland habe seine Truppen von der ukrainischen Ostgrenze abgezogen. Das Weiße Haus in Washington erklärte ebenfalls, es gebe "keine Beweise" dafür.

