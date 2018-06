Corsier-sur-Vevey (AFP) Nach langer Planung ist am Mittwoch im früheren Haus von Charlie Chaplin am Genfer See der Startschuss für ein Museum zu Ehren des berühmten Schauspielers gegeben worden. "Wir werden etwas Einmaliges schaffen, ein Museum, das Kultur und Unterhaltung verbindet", sagte der Initiator des Projekts, Yves Durand, bei der Pressekonferenz im weitläufigen Anwesen von Manoir de Ban, wo der Stummfilmstar die letzten 25 Lebensjahre bis zu seinem Tod 1977 verbrachte und in dessen Nähe er mit seiner Frau Oona begraben ist.

