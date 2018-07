Düsseldorf (dpa) - Steuerbetrüger, die mit einer Selbstanzeige günstig davonkommen wollen, müssen sich wohl beeilen.

Er gehe davon aus, dass schon zum 1. Januar 2015 verschärfte Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige rechtswirksam seien, sagte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) der Nachrichtenagentur dpa in Düsseldorf.

Der Vorsitzende der Finanzministerkonferenz rechnet bei der zweitägigen Sitzung des Gremiums ab Donnerstag in Stralsund mit einem einstimmigen Beschluss. Danach soll der Strafzuschlag auf die Steuerschuld in drei Stufen erhöht werden. Steuerbetrügern könne, so Walter-Borjans, nur empfohlen werden: "Schnell reinen Tisch machen."

