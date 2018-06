Seoul (AFP) Die Suche nach den Opfern des Fährunglücks in Südkorea geht nach knapp drei Wochen ihrem Ende entgegen. Die Suchmannschaften sollten alles tun, um die Suche bis Samstag abzuschließen, forderte Ministerpräsident Chung Hong Won am Mittwoch. Bis Mittwoch wurden 269 Leichen geborgen, weitere 35 Menschen gelten noch als vermisst. Nach dem Tod eines Tauchers kündigten die Behörden eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen an dem Wrack an.

