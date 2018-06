Addis Abeba (AFP) Nach monatelangen Kämpfen im Südsudan treffen Präsident Salva Kiir und Rebellenführer Riek Machar nach Angaben von Vermittlern am Freitag in Äthiopien zu direkten Gesprächen zusammen. Vermittler der ostafrikanischen Staatengruppe IGAD erklärten am Mittwoch, das Treffen in Addis Abeba werde zur Beilegung der tödlichen Gewalt und zu einer "politischen Lösung der Krise" beitragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.