Düsseldorf (SID) - Mit neuem Partner will Tennisprofi Martin Emmrich beim ATP-Turnier in Düsseldorf seinen Doppel-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Wie die Organisatoren der Düsseldorf Open am Mittwoch bekannt gaben, tritt der 29-Jährige aus Magdeburg gemeinsam mit Davis-Cup-Spieler Christopher Kas (Trostberg) an, der 2011 an gleicher Stätte mit Deutschland die Mannschafts-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Im Vorjahr war Emmrich bei der Premiere des Einzelturniers in Düsseldorf an der Seite von André Begemann (Lemgo) erfolgreich.