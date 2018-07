Düsseldorf (dpa) - Mit einem sogenannten Säugetier-Gutachten will Bundesagrarminister Christian Schmidt die Lebensbedingungen von Zootieren verbessern. Was im Stall gelten solle, müsse auch im Zoo beachtet werden, sagte er der "Rheinischen Post". Das Gutachten, das sein Ministerium heute in Berlin vorstelle, gebe Kriterien für die artgerechte Haltung von Zootieren im Einklang mit dem Tierschutzgesetz vor. Danach sei nun beispielsweise für ein

Eisbärpaar ein Außengehege von mindestens 400 Quadratmetern vorgesehen.

