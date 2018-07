Kiew (AFP) Der ukrainische Übergangsregierungschef Arseni Jazenjuk hat die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu den Referenden der prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine zurückgewiesen. Putin rede Unsinn, dies stehe ihm "als Präsident eines großen Landes" nicht an, sagte Jazenjuk am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Es wäre besser gewesen, Putin wäre informiert worden, dass "am 11. Mai kein Referendum in der Ukraine geplant ist".

