Moskau (AFP) In die festgefahrenen Fronten im Ukraine-Konflikt könnte Bewegung kommen: Russlands Präsident Wladimir Putin rief die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine am Mittwoch auf, ihre für Sonntag geplanten Abspaltungsreferenden zu verschieben und so einen nationalen Dialog zu ermöglichen. In Kiew stieß der Appell auf Argwohn, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) würdigte hingegen ein "Signal der Entspannung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.