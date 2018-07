Washington (AFP) Israel spioniert in den USA nach Informationen des Wochenmagazins "Newsweek" auf einem alarmierenden Niveau, das die Aktivitäten aller anderen Verbündeten weit übertrifft. Das Magazin berichtet in seiner am Dienstag erschienenen Ausgabe, die israelische Spionage ziele vor allem auf Industrie und Technik. Das Ausmaß sei "sehr ernüchternd, alarmierend, ja schockierend", heißt es in dem Bericht unter Berufung auf zwei Mitarbeiter des US-Kongresses. Israels Außenminister Avigdor Lieberman wies die Anschuldigungen am Mittwoch als "bösartige Lügen" zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.