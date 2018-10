Washington (AFP) Wegen eines verdächtigen Fahrzeugs ist der Zugang zum Weißen Haus in Washington am Dienstag vorübergehend gesperrt worden. Auch Mitarbeiter und Journalisten, die sich im Präsidentensitz befanden, durften das Gebäude nicht verlassen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Sperrung dauerte rund eine Stunde. Nach Angaben des Secret Service, der für den Schutz des Präsidenten und seiner Familie zuständig ist, war Grund ein Autofahrer, der unweit des Weißen Hauses versuchte, einem offiziellen Fahrzeugkonvoi in eine gesperrte Straße zu folgen.

