Washington (AFP) Der syrische Oppositionsführer Ahmed Dscharba hat die USA bei einem Besuch in Washington aufgerufen, die Aufständischen im Kampf gegen Staatschef Baschar al-Assad mit Waffen zu unterstützen. Dscharba sagte am Mittwoch in einer Rede vor einem Politikinstitut in der US-Hauptstadt, die Kämpfer der Opposition benötigten "wirksame Waffen", um den überlegenen Assad-Truppen die Stirn bieten zu können. Wenn sich die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld ändern würden, gäbe es auch die Möglichkeit für eine politische Lösung.

