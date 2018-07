München (dpa) - Die Allianz hat ihre Anleger im vergangenen Jahr mit satten Gewinnen verwöhnt. Die Aktionäre können auf der Hauptversammlung in München deswegen eine deutlich erhöhte Dividende beschließen und bekommen danach immerhin 5,30 Euro je Aktie ausbezahlt.

Etwas weniger fröhlich als der Rückblick auf 2013 dürfte allerdings der Blick auf die Gegenwart ausfallen. Wie in den vergangenen Jahren könnte Europas größter Versicherer am Mittwoch auch erste Zahlen zum Verlauf der ersten drei Monate 2014 vorlegen. Experten rechnen damit, dass diese trotz der wohl geringeren Belastung aus Großschäden schwächer ausfallen werden als vor einem Jahr. Hauptgrund dürfte der Abschwung in der Vermögensverwaltung gewesen sein.

Konzernchef Michael Diekmann hatte bereits bei der Vorlage der Bilanz 2013 vor einigen Wochen angekündigt, dass es in diesem Jahr beim Gewinn wohl keine größeren Sprünge geben werde. Die komplette Quartalsbilanz will der Dax-Konzern erst am Mittwoch kommender Woche vorlegen.

Geschäftsbericht Allianz Gruppe 2013