Rio de Janeiro (AFP) Gut einen Monat vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist das öffentliche Leben in Brasilien erneut durch Streiks in mehreren Austragungsorten behindert worden. In der Metropole Rio de Janeiro streikten Polizisten und Busfahrer, in der Hauptstadt Brasília und weiteren Städten gingen Polizisten für ihre Forderungen auf die Straße. Der Chef der Polizeigewerkschaft drohte mit Streiks während der WM.

