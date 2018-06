Peking (AFP) Die bekannte chinesische Journalistin Gao Yu ist wegen des Vorwurfs des Geheimnisverrats festgenommen worden. Die 70-Jährige werde verdächtigt, "Staatsgeheimnisse an Quellen außerhalb Chinas weitergereicht zu haben", teilte die Pekinger Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua wird Gao zur Last gelegt, "streng vertrauliche" Dokumente an die Betreiber einer Website im Ausland geschickt zu haben.

