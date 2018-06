Berlin (AFP) Die Bundesregierung beschäftigt nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung immer mehr Mitarbeiter nur noch mit Zeitverträgen. Neue Mitarbeiter hätten im vergangenen Jahr in einigen Ministerien fast ausschließlich befristete Verträge erhalten, berichtete das Blatt am Donnerstag unter Berufung auf eine Aufstellung des Bundesinnenministeriums. In den Ressorts Gesundheit und Familie seien jeweils 94 Prozent der Neueinstellungen betroffen gewesen, im Landwirtschaftsministerium 93 Prozent.

