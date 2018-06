Berlin (AFP) Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl, Martin Schulz (SPD), hat gefordert, die künftige EU-Kommission zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Im Falle einer Wahl zum Kommissionspräsidenten werde er es nicht akzeptieren, wenn die Regierungen der Mitgliedstaaten nur männliche Kandidaten nach Brüssel schickten, sagte Schulz am Donnerstagabend in einem vom ZDF und dem österreichischen ORF übertragenen TV-Duell mit seinem konservativen Konkurrenten Jean-Claude Juncker. "Ich will eine Kommission, die zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht", sagte der derzeitige Präsident des Europaparlaments.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.