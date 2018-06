Berlin (AFP) Angesichts der Ukraine-Krise hat der Vorsitzende des Außenausschusses im EU-Parlament, Elmar Brok (CDU), eine Debatte über eine dauerhafte Stationierung von NATO-Soldaten in Osteuropa gefordert. "Es ist richtig, im Moment darüber nachzudenken, dauerhaft Soldaten in Osteuropa zu stationieren", sagte Brok der Zeitung "Die Welt" (Donnerstagsausgabe). Die Debatte müsse jetzt auch in Deutschland geführt werden. "Wir brauchen eine glaubwürdige Abschreckung, wenn (Russlands Präsident Wladimir) Putin von seiner Aggressionspolitik nicht ablässt", fügte Brok hinzu.

