Düsseldorf (AFP) Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) in Düsseldorf haben nach eigenen Angaben einen bewaffneten Raubüberfall auf einen großen Verbrauchermarkt am Niederrhein mit möglicher Geiselnahme verhindert. Im Zusammenhang mit dem geplanten Verbrechen wurden in Neuss, Düsseldorf und Krefeld vier Verdächtige festgenommen, wie das LKA am Donnerstag mitteilte. Die Tatplanungen waren demnach bereits in eine konkrete Phase getreten. Die Verdächtigen sollen zudem etwa 2000 Geschädigte um etwa 500.000 Euro betrogen haben.

