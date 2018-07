Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hält eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt weiterhin für möglich. "Wir sind jetzt an einem vielleicht entscheidenden Punkt", erklärte Steinmeier am Donnerstag in Berlin. "Die Lage ist überaus kritisch, aber noch besteht eine Chance, dass es uns mit diplomatischen Mitteln gelingt, eine weitere Eskalation der Gewalt und völligen Kontrollverlust im Osten der Ukraine zu verhindern."

