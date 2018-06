Washington (AFP) Der neue deutsche US-Botschafter Peter Wittig sieht das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten trotz der Spähaffäre in guter Verfassung. "Unsere Beziehungen sind erheblich besser als die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit", sagte Wittig im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Das ist in den letzten Monaten häufig durch die Enthüllungen zur NSA überschattet worden." Die deutsch-amerikanische Partnerschaft genieße "große Wertschätzung".

