Berlin (AFP) Im Internet geschlossene Verträge sind auch per E-Mail kündbar. "Es ist nicht nur einfach, einen Vertrag im Internet zu schließen - man kann sich auch leichter von ihm lösen, als viele Verbraucher meinen und manche Unternehmer suggerieren", sagte am Donnerstag der Parlamentarische Staatssekretär für Verbraucherschutz, Ulrich Kelber (SPD), der Nachrichtenagentur AFP. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wird oft eine schriftliche Kündigung verlangt. Für die Einhaltung der Schriftform reicht eine E-Mail aber schon aus. Ein eigenhändig unterschriebener Brief ist nicht nötig.

