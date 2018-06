Demmin (dpa) - Gewerkschaften, Initiativen und demokratische Parteien haben in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern gegen einen Fackelzug der rechtsextremen NPD protestiert. Mehrere hundert Menschen beteiligten sich an einer Friedensandacht zum Jahrestag des Kriegsendes, an Mahnwachen und einem historischen Stadtspaziergang. Am Abend versammelten sich etwa 150 Rechtsextremisten am Bahnhof. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz, um Konfrontationen zu vermeiden.

