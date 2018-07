Berlin (AFP) Rund 51 Millionen Deutsche kaufen Waren im Internet. Zwei Drittel der Online-Shopper bestellen mindestens mehrmals im Monat im Netz, wie eine am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ergab. Acht Prozent kaufen sogar mehrmals pro Woche per Computer oder Handy ein. Deutlich gestiegen ist vor allem der Anteil älterer Online-Shopper. 88 Prozent der Internetnutzer über 65 Jahren kaufen mittlerweile im Internet ein. Vor zwei Jahren waren es erst 79 Prozent.

