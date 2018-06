München (AFP) Conchita Wurst hat es geschafft: Der österreichische Travestie-Star mit Vollbart und einem Traum von Abendkleid zog am Donnerstagabend ins Finale des Eurovision Song Contest. Conchita Wurst - bürgerlich Tom Neuwirth - gewann zudem mit einer perfekt inszenierten Darbietung des Lieds "Rise like a phoenix" die Sympathien der Zuschauer in der Halle in Kopenhagen. Bei keinem der insgesamt 15 Halbfinalisten gab es einen vergleichbaren Jubel.

