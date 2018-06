Brüssel (AFP) Deutschland hat einer neuen EU-Übersicht zufolge 245 reglementierte Berufe wie Bäcker, Apotheker und Architekt und liegt damit im europäischen Mittelfeld. In einer Reihe von Ländern wird für deutlich weniger Tätigkeiten eine bestimmte Ausbildung verlangt oder die Berufsbezeichnung anderweitig geschützt, wie aus einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Karte hervorgeht. Andernorts wiederum gibt es noch beträchtlich mehr Hürden.

