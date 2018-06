Brüssel (AFP) Neue Blicke auf den blauen Planeten aus dem All: Die Europäische Weltraumagentur ESA und die Brüsseler EU-Kommission haben am Donnerstag erste Aufnahmen des im April gestarteten Sentinel-1A-Satelliten veröffentlicht. Die im Internet zugänglichen Bilder zeigen unter anderem Ölplattformen vor Norwegen und einen Landstrich in der Nähe von Jena, wie die Kommission erläuterte. Sie belegten, dass bei der Mission "alles nach Plan verläuft", erklärte die Behörde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.