Berlin (AFP) Der europäische Spitzenkandidat der Konservativen, Jean-Claude Juncker, hat seinem sozialdemokratischen Konkurrenten Martin Schulz (SPD) vorgeworfen, im Wahlkampf eine spaltende Strategie zu verfolgen. Schulz sei "ohne Zweifel sehr gut im Polarisieren und Polemisieren", sagte Juncker am Donnerstag in Berlin. Er selbst sehe sich "eher als Brückenbauer, der die Europäer trotz all ihrer Unterschiede zu gemeinsamen Positionen zusammenbringen kann". Juncker und Schulz treffen am Abend zu ihrem ersten Schlagabtausch in einem TV-Duell im deutschen Fernsehen zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.