Berlin (AFP) Die Grünen dringen weiter auf eine Anhörung des US-Informanten Edward Snowden in Deutschland durch den NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Der Grünen-Obmann im Ausschuss, Konstantin von Notz, lehnte diskutierte Alternativen wie eine Vernehmung Snowdens in Moskau oder eine Videoschaltung am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk erneut ab. Er warf der Bundesregierung vor, eine Reise des US-Informanten nach Deutschland verhindern zu wollen, obwohl es durchaus rechtliche Möglichkeiten auch für einen dauerhaften Aufenthalt gebe.

