Berlin (AFP) Der NSA-Untersuchungsausschuss will den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden als Zeugen vernehmen. Der Ausschuss beschloss die Vernehmung Snowdens als Zeuge bei seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig, wie die Linken-Obfrau im Ausschuss, Martina Renner, nach gut zweistündigen Beratungen in Berlin sagte. Einem Antrag, Snowden direkt nach Berlin zu laden, stimmten nach ihren Worten aber nur die Oppositionsfraktionen von Linken und Grünen zu. Damit bleibt weiter offen, wie und wo Snowden vernommen wird.

