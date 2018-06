Saint Louis (SID) - Die St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben den Vertrag mit ihrem Trainer Ken Hitchcock um ein Jahr verlängert. Der 62-jährige Kanadier hatte die Blues in der vergangenen Saison zu einem Vereinsrekord von 52 Siegen geführt, war dann aber mit seinem Team in der ersten Runde der Play-offs an den Chicago Blackhawks gescheitert.

Hitchcock gewann mit den Dallas Stars 1999 den Stanley Cup und betreute die kanadische Nationalmannschaft bei ihrem Olympiasieg in Sotschi als Assistenztrainer.