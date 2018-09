Brüssel (AFP) Die bei Umweltschützern umstrittene Fischzucht in Aquakulturen soll in der Europäischen Union massiv gefördert werden. EU-Fischereikommissarin Maria Damanaki will "bis zu fast eine Milliarde Euro" Subventionen zusätzlich für die Branche locker machen, wie sie in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel sagte. Die Summe käme zu den im EU-Fischereifonds bereits dafür vorgesehenen 700 Millionen Euro hinzu.

