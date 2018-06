Paris (AFP) Nach einem Wildunfall hat ein Eurostar-Hochgeschwindigkeitszug bei Lille in Frankreich mitten in der Nacht stundenlang auf freier Strecke gestanden. Die rund 450 Passagiere trafen mit mehr als fünf Stunden Verspätung gegen 04.30 Uhr am Zielort Paris ein, wie die Gesellschaft am Donnerstag via Twitter mitteilte. Der Zug hatte London am Mittwochabend verlassen. Bei Lille prallte er nach Angaben eines Bahnsprechers gegen einen Hirsch. Fast drei Stunden lang mussten die Passagiere daraufhin ausharren.

