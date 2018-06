Paris (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des russischen Botschafters in Frankreich an der Gedenkfeier zum D-Day am 6. Juni in der Normandie teilnehmen. Putin habe die Einladung des französischen Präsidenten François Hollande angenommen, sagte der Botschafter Alexander Orlow am Donnerstag dem TV-Sender BFM. Angesichts der Ukraine-Krise hat das dortige Zusammentreffen der westlichen Staats- und Regierungschefs mit dem russischen Präsidenten eine besondere Brisanz.

