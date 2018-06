Toulouse (AFP) Nach vier Tagen in hilfloser Lage ist ein in den Pyrenäen verunglückter französischer Segelflugzeug-Pilot von einem Baum gerettet worden. Bei einem grenzüberschreitenden Großeinsatz entdeckte die Besatzung eines Suchflugzeugs den 60 Jahre alten Mann im spanischen Teil der Pyrenäen wenige Kilometer von Andorra entfernt, wie die französischen Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten. Der seit Montag vermisste Pilot hing mit seinem Fallschirm in einem Baum fest und konnte sich nicht selbst befreien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.