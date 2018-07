Madrid (dpa) - Real Madrid ist eine Woche nach seinem glanzvollen 4:0-Champions-League-Triumph beim FC Bayern München nicht wiederzuerkennen. Die Königlichen leisteten sich innerhalb von vier Tagen zwei Fehltritte und sagten dem Kampf um die spanische Meisterschaft praktisch "adiós".

Nach dem 1:1-Remis im Nachholspiel beim Abstiegskandidaten Real Valladolid haben die Madrilenen nur noch eine theoretische Chance zum Titelgewinn. "Die Liga ist für uns zu Ende", stellte Spielmacher Xabi Alonso frustriert fest und ging mit seinen Teamkameraden hart ins Gericht. "Ich bin verärgert über die Mannschaft. Wir haben nicht die Spannung und die Konzentration aufgebracht, die in einem so wichtigen Spiel notwendig gewesen wären." Drei Tage zuvor hatte Real beim 2:2 gegen den FC Valencia bereits überraschend Punkte abgegeben.

Der große Nutznießer der Formkrise der Madrilenen (84 Punkte) ist der Erzrivale FC Barcelona (85). Die Katalanen hatten die Titelverteidigung bereits aufgegeben und sich praktisch in die Ferien verabschiedet. Aber nun können sie aus eigener Kraft wieder Meister werden. Dazu müssten sie die beiden ausstehenden Spiele beim Aufsteiger FC Elche und gegen Atlético Madrid gewinnen. Dem Tabellenführer Atlético (88) würden gegen den FC Málaga und bei Barça zwei Remis zum Titel reichen.

Für Real war der Rückschlag im Titelkampf nicht das einzige Unglück, das dem Rekordmeister in Valladolid widerfuhr. Bei den Madrilenen häufen sich gut zwei Woche vor dem Champions-League-Finale gegen den Lokalrivalen Atlético die Verletzungssorgen. Cristiano Ronaldo ließ sich bereits nach acht Minuten wegen Muskelbeschwerden auswechseln, allerdings nur vorsorglich, wie er selbst sagte. Der Einsatz des Weltfußballers am 24. Mai in Lissabon scheint nicht in Gefahr zu sein. Angel di María und Pepe beendeten das Spiel in Valladolid angeschlagen. Das Ausmaß ihrer Verletzungen war zunächst nicht bekannt.

Sami Khedira hoffte in Valladolid vergeblich auf sein Comeback nach seiner schweren Knieverletzung. Trainer Carlo Ancelotti hatte - wie schon in der Partie gegen Valencia - den deutschen Nationalspieler einwechseln wollen, wenn das Spiel vorzeitig entschieden gewesen wäre. Aber so sah der Coach von einem Einsatz Khediras ab. Für den Deutschen schwinden damit die Chancen, vor der Weltmeisterschaft bei Real noch Wettkampfpraxis zu bekommen.

Bitter war auch für Iker Casillas die Rückkehr ins Real-Tor. Der Welt- und Europameister bestritt erstmals seit mehr als 14 Monaten ein Ligaspiel. Ancelotti hatte den Kapitän bisher nur im Pokal und in der Champions League spielen lassen. Casillas hatte in Valladolid kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beim Treffer von Humberto Osorio (85. Minute) zum 1:1-Ausgleich war er machtlos. Verteidiger Sergio Ramos (34.) hatte Real per Freistoß in Führung gebracht.

