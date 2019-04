London (AFP) Die britische Großbank Barclays streicht in diesem Jahr noch mehr Stellen als ursprünglich geplant. 14.000 Arbeitsplätze würden wegfallen, 7000 davon allein im Investmentbanking, teilte die Bank am Donnerstag in London mit. Zudem werde Barclays bislang von der Investmentabteilung verwaltete Papiere im Wert von umgerechnet 140 Milliarden Euro in eine Bad Bank namens "Non-Core" ausgliedern. Die Papiere sollen verkauft werden oder einfach auslaufen. Auch aus dem Privatkundengeschäft in Europa steigt Barclays aus.

