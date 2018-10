Teheran (AFP) Tausende Iraner haben dagegen protestiert, dass die strengen Kleidungsvorschriften für Frauen ihrer Meinung nach immer mehr aufgeweicht werden. Die rund 4000 Demonstranten - sowohl Frauen als auch Männer - in Teheran hätten die Behörden aufgerufen, stärker über das Tragen des Schleiers und die "Keuschheit in der Gesellschaft" zu wachen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch. Nach islamischem Gesetz, das im Iran seit der Revolution von 1979 gilt, müssen die Frauen weite Gewänder und einen Schleier tragen, der Kopf und Haare verdeckt.

