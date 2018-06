Bangkok (dpa) - In Thailand hat die Anti-Korruptionsbehörde (NACC) über eine Anklage gegen die am Mittwoch des Amtes enthobene Regierungschefin Yingluck Shinawatra beraten. Bei einem Schuldspruch droht ihr ein Strafverfahren. Das Urteil wird noch im Laufe des Tages erwartet.

Gleichzeitig gingen Regierungsgegner in der Innenstadt von Bangkok erneut auf die Straße. Ihr Anführer Suthep Thaugsuban rief für Freitag zu einem neuen Massenprotest auf. Er will das gesamte Kabinett stürzen und nur eine ungewählte Übergangsregierung akzeptieren. Auch die Regierungsanhänger haben an diesem Samstag im Norden Bangkoks Großdemonstrationen geplant.