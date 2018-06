Moskau (dpa) - Russland will die am 25. Mai geplante Präsidentenwahl in der Ukraine anerkennen, falls die Führung in Kiew zuvor ihren Militäreinsatz im Osten beendet. Die prowestliche Regierung müsse zudem einen Dialog mit ihren prorussischen Gegnern beginnen, forderte der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin, Dmitri Peskow. Peskow sagte die Separatisten in der Ostukraine hätten noch nicht auf Putins Aufforderung reagiert, ihr für Sonntag geplantes Referendum über eine Abspaltung von Kiew zu verschieben. Die moskautreuen Separatisten wollen heute über eine Verschiebung des Referendums beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.