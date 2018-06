Moskau (dpa) - Russland will die am 25. Mai geplante Präsidentenwahl in der Ukraine anerkennen, falls die Führung in Kiew zuvor ihren Militäreinsatz im Osten beendet. Die prowestliche Regierung müsse zudem einen Dialog mit ihren prorussischen Gegnern beginnen.

Dies forderte der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin, Dmitri Peskow. Die Wahl sei grundsätzlich eine "Bewegung in die richtige Richtung", sagte Peskow der Agentur Interfax. Darauf hatte auch Putin hingewiesen.