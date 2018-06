Moskau (dpa) - Rückschlag für die Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt: Die prorussischen Kräfte im Osten des Landes halten an ihrem umstrittenen Unabhängigkeits-Referendum fest - trotz des Appells von Kremlchef Wladimir Putin. Die "Volksräte" der beiden selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk entschieden, wie geplant am Sonntag über die Abspaltung von der Ukraine abstimmen zu lassen. Kurz zuvor hatte die Führung in Kiew angekündigt, ihre "Anti-Terror-Operation" gegen die Separatisten fortzusetzen. Kanzlerin Angela Merkel forderte von allen Seiten Bewegung.

