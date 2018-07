Kiew (dpa) - Die Konfliktparteien in der krisengeschüttelten Ukraine haben Dialogbereitschaft signalisiert. Die prowestliche Führung in Kiew betonte, sie wolle Gespräche mit politischen Kräften in den russisch geprägten Regionen im Südosten des Landes führen.

Das Außenministerium schloss aber Verhandlungen mit "Terroristen" aus. Einer der Anführer der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" sagte dem russischen Staatsfernsehen, er sei zu Verhandlungen mit der Regierung bereit.

Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin gefordert, die prorussischen Kräfte müssten ihr für diesen Sonntag geplantes Referendum über eine Abspaltung von Kiew verschieben.