Peking (dpa) - Mit einer hohen Haftstrafe gegen einen Hongkonger Verleger und der Festnahme einer Journalistin demonstriert China eine harte Hand gegen Kritiker. Einen Monat vor dem 25. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 wurde die kritische Autorin Gao Yu wegen "Geheimnisverrats" festgenommen. Die 70-jährige, die in den 1990er Jahren schon sechs Jahre in Haft saß, schrieb für ausländische Medien. Eine Haftstrafe von zehn Jahren verhängte ein Gericht gegen den Hongkonger Verleger Yao Wentian, der ein kritisches Buch über Staats-Chef Xi Jinping herausbringen wollte.

