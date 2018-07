Mexiko-Stadt (AFP) Mexiko ist am Donnerstag erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. In der 20-Millionen-Einwohner-Metropole Mexiko-Stadt gerieten Gebäude ins Schwanken, vielen Menschen liefen ängstlich auf die Straße. Bericht über größere Schäden oder Verletzte lagen zunächst jedoch nicht vor. In der Touristenstadt Acapulco an der Pazifikküste mussten hunderte Touristen kurzzeitig ihre Hotels verlassen. Sie konnten jedoch schon nach wenigen Minuten zurückkehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.