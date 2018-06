Barcelona (dpa) - Der Truck für Bernie Ecclestones Besuch beim Großen Preis von Spanien steht frisch gewaschen und poliert schon bereit.

Wie immer parkt der riesige anthrazitfarbene Wohnanhänger des Formel-1-Geschäftsführers auf der Pole Position im Fahrerlager. Das ist auf dem Circuit de Catalunya nicht anders.

Wie immer ist auch wieder ein grüner Kunstrasen vor dem Eingang ausgelegt. Vor Samstag dürfte Ecclestone ihn aber nicht betreten, zuvor muss der Brite wieder in München vor Gericht erscheinen.

Dabei kommt es am Freitag zum Aufeinandertreffen des angeklagten Ecclestone mit dem Hauptbelastungszeugen Gerhard Gribkowsky. Dem ehemaligen Banker hatte Ecclestone vor acht Jahren beim Verkauf der Formel 1 an CVC 44 Millionen US-Dollar gezahlt. Die Staatsanwaltschaft München hält es für Bestechungsgeld.

Ecclestone bekräftigte an den ersten beiden der insgesamt 26 geplanten Prozesstagen, dass er sich von dem damaligen Risiko-Vorstand der BayernLB erpresst gefühlt habe. Mit welcher Laune der 83-Jährige in Spanien ankommen wird, dürfte auch vom Verlauf des dritten Prozesstages in München abhängen.

