Den Haag (AFP) In den Niederlanden sind zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher aus der Zeit des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 festgenommen worden. Es handele sich um einen 43-jährigen Bosnier und einen 52-Jährigen mit bosnischer und niederländischer Nationalität, teilte die Staatsanwaltschaft in Den Haag am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.