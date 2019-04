Abuja (AFP) Der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan hat die Massenentführung von Schulmädchen im Norden des Landes als einen Wendepunkt im Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram bezeichnet. "Ich glaube, dass die Verschleppung dieser Mädchen der Anfang vom Ende des Terrors in Nigeria sein wird", sagte Jonathan am Donnerstag vor den Delegierten des Weltwirtschaftsforums in Abuja. Er dankte Großbritannien, den USA, Frankreich und China für ihre Angebote zur Hilfe bei der Suche nach den Entführten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.