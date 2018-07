Miranshah (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoi in Pakistan sind am Donnerstag acht Soldaten getötet worden. Bei der Explosion in der Unruheregion Nord-Waziristan an der Grenze zu Afghanistan seien zudem mehrere Menschen lebensgefährlich verletzt worden, teilte das Militär mit. Der Sprengsatz sei in dem Ort Ghulamkhan an einer Straße deponiert worden. Nach Angaben örtlicher Militärvertreter forderten die Einheiten Unterstützung aus der Luft an und leiteten eine Fahndung nach den Tätern in der Region ein.

