Warschau (AFP) Polen könnte wegen der Ukraine-Krise seine Vorbereitungen für den Beitritt zur Eurozone schneller vorantreiben. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte am Donnerstag vor dem Parlament in Warschau, die Ereignisse in der Ukraine "sollten uns dazu veranlassen, unsere Integration in die Eurozone zu beschleunigen". Die mögliche Entscheidung für die europäische Gemeinschaftswährung habe "nicht nur einen finanziellen und wirtschaftlichen Charakter, sondern sie wird vor allem eine politische Dimension haben, was unsere Sicherheit angeht".

